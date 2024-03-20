TikTok, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin hesabına erişimi kısıtladı - Son Dakika
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TikTok, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin hesabına erişimi kısıtladı

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, Almanya'da Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Maximilian Krah'ın hesabına erişim kısıtlaması getirdi. Krah'ın göçmenlere karşı kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kısıtlama getirildiği belirtildi. Erişim kısıtlamasının 90 gün boyunca yürürlükte kalacağı ifade edildi.

20.03.2024 00:03
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Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Maximilian Krah'ın hesabına erişim kısıtlaması getirdiği bildirildi.

TikTok'tan Alman medyasına yapılan açıklamada, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci sıra adayı olan Krah'ın göçmenlere karşı kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kısıtlama getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Krah'ın kuralları defalarca ihlal ettiği belirtilerek, erişim kısıtlamasının şu anda yürürlükte olduğu ve toplam 90 gün boyunca yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Krah'ın platformdaki birkaç videosunun tamamen engellendiği, diğer paylaşımlarının ise artık "For You Feed" olarak adlandırılan bölümde yayınlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Almanya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin hesabına erişimi kısıtladı - Son Dakika

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