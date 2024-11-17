TikTok Fenomenleri Arasında Silahlı Kavga: Cansum Şener Tutuklandı

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ANKARA'da sosyal medya uygulaması olan 'TikTok'da fenomen olan Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında çıkan silahlı yaralama olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı, Cansum Şener'in ise tutuklandığı belirtilirken, konuyla ilgili görüntülere de erişim engeli getirildi.

16 Kasım'da Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra yüzyüze görüşmek üzere buluştu. İki fenomenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Şener ve erkek arkadaşı M.A. gözaltına alınırken, Çağlayan Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı.

FENOMEN CANSUM ŞENER KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri tamamlanan şüpheli Cansum Şener'in sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığını, şüpheliler M.A. ve Çağlayan Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirlerine karar verildiği bildirildi.

KONUYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ

Savcılıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" denildi.