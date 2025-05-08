TikTok Finlandiya\'da Yeni Veri Merkezi Kuruyor

Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kouvola Belediyesi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, TikTok'un kentte yeni veri merkezi kurma projesini, bölge ve ülke genelinde ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde canlandırabilecek "büyük bir yatırım" olarak tanımladı.

HELSİNKİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kouvola kenti yetkilileri, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok'un bölgede yeni bir veri merkezi kurma kararını memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, projenin yerel ve ulusal düzeyde getireceği önemli ekonomik ve stratejik faydalara dikkat çekti.

Kouvola Belediyesi, çarşamba günü yaptığı açıklamada projeyi, bölge ve ülke genelinde ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde canlandırabilecek "büyük bir yatırım" olarak tanımladı. An itibarıyla inşaatı devam eden 34.000 metrekare alana kurulacak olan tesisin ilk aşamasının yaklaşık 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Kouvola'nın mali işler müdürü Hellevi Kunnas, projeyle bağlantılı olarak yaklaşık 300 yeni istihdam yaratılmasıyla kentin, belediye vergi gelirlerinden yılda yaklaşık 800.000 euro (912.000 ABD doları) kazanç elde edeceğini tahmin ediyor.

Açıklamada projenin, veri merkezi operasyonları için cazip ve rekabetçi bir adres olarak sadece Kouvola'nın değil genel olarak Finlandiya'nın konumunu güçlendireceği ifade edildi. Projenin, destekleyici altyapının gelişimini hızlandırması ve ülkenin bilişim teknolojisi yeteneklerini geliştirmesi de bekleniyor.

Kouvola belediyesine bağlı Koria köyünde yer alacak olan veri merkezi, Finlandiyalı gayrimenkul yatırım firması HyperCo tarafından geliştirilecek. Toplam 1 milyar euro yatırımla hayata geçirilecek olan tesis, TikTok'un Avrupa altyapısının önemli unsurlarından biri olarak hizmet verecek.

TikTok da yaptığı açıklama ile projeyi teyit etti.

Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Proje, Avrupa'daki 175 milyonluk güçlü topluluğumuza sektör lideri veri koruması sağlayan, 12 milyar euro değerindeki Project Clover adlı girişimimizde önemli bir yere sahiptir" ifadesini kullanan TikTok, Finlandiya'nın, özellikle de Kouvola'nın güçlü dijital altyapısı, temiz enerji yelpazesi, sağlam veri yönetişimi ve yüksek vasıflı teknoloji uzmanlarıyla şirketin gelişiminin bir sonraki aşaması için ideal bir ortam sunduğunu vurguladı.