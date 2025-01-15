TikTok Kullanıcıları RedNote'a Göç Etmeye Başladı - Son Dakika
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TikTok Kullanıcıları RedNote'a Göç Etmeye Başladı

ABD'de TikTok'un yasaklanma ihtimaliyle kullanıcılar, Çinli RedNote uygulamasına yöneliyor.

15.01.2025 14:51
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TikTok, ABD'de kapanma riskiyle karşı karşıyayken birçok kullanıcı protesto amaçlı Çin merkezli sosyal medya uygulaması RedNote'a "göç etmeye" başladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Çin menşeli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını tartışırken bu ülkedeki TikTok kullanıcıları, başka bir Çinli platforma yöneliyor.

TikTok'un yasaklanma ihtimaline tepki gösteren ve kendilerini "TikTok göçmeni" şeklinde nitelendiren birçok kullanıcı, bu kez başka bir Çin menşeli sosyal medya uygulaması olan RedNote'a (Çin'deki adıyla Xiaohongshu) akın etmeye başladı.

Yaklaşık 300 milyon kullanıcısı olan uygulamaya ABD'li kullanıcıların da "göç etmesiyle" yeni bir kalabalık eklenirken "TikTok göçmeni" etiketiyle 160 binden fazla gönderi paylaşıldı.

Bu nedenle RedNote uygulaması ABD App Store'unda bu hafta en fazla indirilen uygulama oldu.

Çinli kullanıcılar ise "TikTok göçmenlerini" hoş geldiniz paylaşımlarıyla karşılayarak bazıları İngilizce ödevleri için yardım isterken bazıları da ABD'li kullanıcıların "İngilizce konuşun" gönderilerine "Burası Çin, siz Çince öğrenin." yanıtını verdi.

Aksi karar olmazsa yasak 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi veya Yüksek Mahkemenin aksi yönde karar almaması durumunda TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump, geçmişte uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok Kullanıcıları RedNote'a Göç Etmeye Başladı - Son Dakika

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