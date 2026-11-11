Tilburg Belediyesi'ne AIA-IWI silah üretimi için 6 partiden soru önergesi verildi - Son Dakika
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Tilburg Belediyesi'ne AIA-IWI silah üretimi için 6 partiden soru önergesi verildi

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Hollanda'nın Tilburg kentinde DENK'in de yer aldığı 6 parti, AIA ile IWI arasındaki ortak silah üretimine belediyeye soru önergesiyle itiraz etti. DENK'li Can Bayrakçı, ortaklığın kapsamı ve belediyenin atabileceği adımlar hakkında bilgi istediklerini belirtti.

Hollanda'nın Tilburg kentinde DENK Partisi'nin de aralarında bulunduğu 6 parti, Hollandalı savunma şirketi Artillerie Inrichtingen Armaments'ın (AIA), İsrail ordusunun ana silah tedarikçisi Israel Weapon Industries (IWI) ile ortak silah üretimi planına karşı belediyeye soru önergesi verdi.

DENK Partisi'nin Tilburg Belediye Meclisi Grup Başkanı Can Bayrakçı, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tilburg merkezli bir şirketin İsrail silahları üreteceği haberini büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Bayrakçı, "Gazze'de yaşananları görürken bunu kabul edemeyiz. Tilburg asla İsrail silah sanayisinin bir uzantısı olamaz. Burada net bir sınır çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Bu nedenle PRO, Hayvanlar için Parti (PvdD), Sosyalist Parti (SP), VoorTilburg013 ve Ons Tilburg partileriyle birlikte belediyeye söz konusu silah üretim ortaklığına ilişkin soru önergesi verdiklerini aktaran Bayrakçı, işbirliğinin kapsamını ve belediyenin buna karşı neler yapabileceğini öğrenmek istediklerini söyledi.

Konuyu siyasi gündeme taşımak için diğer partilerle de görüşeceklerini belirten Bayrakçı, "Tilburg asla insan haklarının ihlal edildiği bir yer olamaz." dedi.

İsrailli silah üreticisi IWI, Hollanda'da yerel üretime geçiyor

İsrail ordusunun ana silah tedarikçisi Israel Weapon Industries (IWI), Hollandalı savunma şirketi Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) ile işbirliği yaparak Hollanda'da silah üretimi ve montajı yapmayı planladığını açıkladı.

İki şirketin ortak açıklamasına göre, Hollanda'da kurulacak fabrikada AIA, IWI'ya ait ARAD 5 piyade tüfeği ile NEGEV UX hafif makineli tüfeğini üretecek ve monte edecek.

Planlanan işbirliği çerçevesinde IWI teknoloji, ürün uzmanlığı ve üretim bilgisi sağlayacak. AIA ise Hollanda'daki üretim tesisini kuracak, ürünlerin teslimatı ve teknik desteği için gerekli altyapıyı oluşturacak.

Açıklamada, işbirliğinin Hollanda'da uzun vadeli yerli üretim, teknik uzmanlık ve ürünlerin kullanım ömrü boyunca destek sağlanması için temel oluşturacağı, üretimin ülke içine taşınmasıyla Hollanda'nın savunma sanayisi altyapısının güçleneceği belirtildi.

SK Group bünyesindeki IWI, İsrail ordusu ve İsrail polisinin ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Şirketin ürünleri, 60'tan fazla ülkede askeri ve kolluk birimleri ile özel kuvvetler tarafından kullanılıyor. UZI, TAVOR ve NEGEV gibi silahlarıyla bilinen şirket, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanılan hafif silahların başlıca üreticileri arasında yer alıyor.

Gerilimli ilişkilere rağmen savunma işbirliği

Hollanda hükümeti, işgal altındaki topraklardaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını ve ticaretini 22 Eylül'den itibaren 3 yıl süreyle yasakladı. İsrail ise bu karara tepki olarak ağustosta, Gazze'deki ateşkesi koordine eden ABD destekli merkezde görevli 2 Hollandalı yetkiliyi sınır dışı etme kararı almıştı.

Hollanda, Yüksek Mahkemenin Ekim 2025'teki kararının ardından mevcut koşullarda İsrail'e F-35 savaş uçağı parçası ihracatına yeniden başlanmasının makul olmadığını açıklamıştı.

Açıklama, başkent Amsterdam'da 8 Kasım'da düzenlenen ve organizatörlere göre 200 binden fazla kişinin katıldığı dördüncü "Kırmızı Çizgi" gösterisinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Gösteriyi düzenleyen 13 kuruluş, Hollanda hükümetinden ithalat dahil İsrail'le doğrudan ve dolaylı tüm silah ticaretini ve askeri işbirliğini sonlandırmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
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