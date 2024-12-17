Tilki ile Genç Kadının Komik Diyaloğu - Son Dakika
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Tilki ile Genç Kadının Komik Diyaloğu

Kars'ta bir kadın, yol ortasında bekleyen tilkiyle eğlenceli bir diyalog kurdu.

17.12.2024 22:06
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Kars'ta tilki ile vatandaşın gülümseten anları kamerada

"Sen şimdi bir şey istiyorsun, ben ise korkuyorum"

KARS - Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işe gitmek için sokağa çıkan genç kadın, tilkiyle karşılaşınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadın ile tilkinin arasında geçen diyalog ise gülümsetti. Kadın tilkiye, "Ey şimdi sen bir şey istiyorsun, ben ise korkuyorum. Nasıl yapacağız, nasıl geçeceğiz" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde her gün bir yaban hayvanını görmek vatandaşlar arasında alışkanlık haline geldi. Genel de ayılarla cadde ve sokaklarda karşılaşan vatandaşların bu kez davetsiz misafiri kızıl tilki oldu.

Sabah erken saatlerde işine gitmek için sokağa çıkan genç kadın, karşısında yol ortasında bekleyen kızıl tilkiyi gördü. Kendisinden kaçmayan tilkiye yaklaşan kadın, "Ey şimdi sen bir şey istiyorsun, ben ise korkuyorum. Nasıl yapacağız, nasıl geçeceğiz. Bak bana saldırmayasın tamam mı? Ay git, git. Şunun tatlılığına bak, günaydın bak ben yarın sabah sana ekmek getireceğim söz, hadi görüşürüz" diyerek yoluna devam etti.

Tilkiyle kadının diyaloğu ise kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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