Tilki ve Ayılar Çöplükte Besleniyor

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Tilki ve boz ayıların çöplükte yiyecek arayışı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde boz ayılar ile tilkiler çöplükte beslenirken kameralara yansıdı.

Boz ayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hivelek mevkiindeki ilçe çöplüğüne iniyor. Tilki ve boz ayıların çöplükte beslenmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Ayıların hallerinden memnun oldukları görülürken tilkinin ürkek davranışları gözden kaçmadı.