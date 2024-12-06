Tilki ve boz ayıların çöplükte yiyecek arayışı
ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde boz ayılar ile tilkiler çöplükte beslenirken kameralara yansıdı.
Boz ayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hivelek mevkiindeki ilçe çöplüğüne iniyor. Tilki ve boz ayıların çöplükte beslenmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Ayıların hallerinden memnun oldukları görülürken tilkinin ürkek davranışları gözden kaçmadı.
Son Dakika › Güncel › Tilki ve Ayılar Çöplükte Besleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?