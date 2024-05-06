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Tilkiler şehir merkezini mesken tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Benzeri görüntülere, son dönemlerde sıkça rastlanmaya başlandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşandı. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu. Son dönemlerde doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan tilkilerin, şehir merkezinde görülme durumu sıkça yaşanmaya başlandı.