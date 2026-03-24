Siirt'in Tillo ilçesinde 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesine ilişkin "Tillo Güneş Hadisesi" söyleşisi düzenlendi.

Valilik himayelerinde, Kaymakamlık ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen söyleşiye, 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzeneğin izlenemez hale gelmesi üzerine sistemin yeniden işler hale gelmesi için 2011 yılında yapılan çalışmalarda koordinatör olarak görev alan Başkent Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Işık katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Prof. Dr. Işık, İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin insanları Tillo'ya davet eden parametreler olduğunu belirtti.

"Bu iki özel şahsiyet arasında bilindik mürşit mürid ilişkisinden de öte anlayabilirsek eğer farklı başka bir şey daha vardır. Anlamı bizlere miras olarak bırakılmak istenen kadirşinaslıktır." ifadelerini kullanan Işık, "İbrahim Hakkı Hazretleri, mürşidine olan vefa duygusunu çok özel bir sistem olan ışık düzeneğiyle aktarmak istemiştir. Herkes de bunu görmeyi arzulamaktadır. Onun sistemin sırrını taşıyan, 'Yeni yılın ilk güneşi hocamın başının üzerine doğmazsa ben o güneşi neyleyeyim?' sözü de oldukça anlamlı." dedi."

Işık, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hem tasavvuf ve hem de temel bilimler alanında kendisini üst noktaya taşıyacak donanımda ilk temel eğitimini aldığı mürşidi İsmail Fakirullah Hazretleri için tasarladığı sistemin yalnızca ekinokslarda gerçekleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güneşin ekvatora dik düştüğü 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Botan Çayı Vadisi'nden doğan güneşin ilk ışıkları daha henüz Tillo'nun sokakları alacakaranlık içindeyken türbe önündeki kule içine yerleştirilmiş bir yansıtıcıya çarparak türbe içindeki hocasının kabri üzerine düşmekte ve onu aydınlatmaktadır. 1960'lı yılların başlarında gerçekleştirilen sözüm ona bir restorasyon sonrası sistemin artık çalışmadığını da öğreniyorsunuz. 2011 yılında farklı üniversitelerden bir araya gelen bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla sistem yeniden aktif hale getirildi."

Vali Kemal Kızılkaya da 2011 yılında Siirt Valiliği öncülüğünde, Işık'ın koordinatörlüğünde yapılan ve hadisenin yeniden izlenmesini sağlayan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkaya, Işık'a, Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye ve Işık Hadisesi'nin yer aldığı türbe maketi takdim etti.

Işık Hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.