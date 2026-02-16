Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Karasu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı geçici süreyle ziyarete kapatıldı.
Yağışlar sonrası Karasu Çayı'nı besleyen ve Tahtaköprü Barajı'na su sağlayan çaydaki debi artışı üzerine, park girişinin bulunduğu Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'na ulaşımı sağlayan köprü jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
Parkın su seviyesinin normale dönmesinin ardından yeniden açılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı Geçici Olarak Kapandı - Son Dakika
