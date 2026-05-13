Timsah Alcatraz Gözaltı Merkezi Kapatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Timsah Alcatraz Gözaltı Merkezi Kapatılıyor

13.05.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'daki Timsah Alcatraz gözaltı merkezi, haziranda tutukluları tahliye ederek kapanacak.

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında Florida'da açtığı Timsah Alcatraz gözaltı merkezinin, içindeki tutukluları tahliye ederek haziranda kapatılacağı öne sürüldü.

Tesisin işleyişine aşina 3 kişinin New York Times'a (NYT) verdiği bilgiye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazasına (ICE) ait tesiste, işletmecilere tutukluların "haziran ayının başında" tahliye edileceği ve merkezin sonraki haftalarda kaldırılacağı savunuldu.

Florida'nın Everglades bölgesindeki göçmen gözaltı merkezinin boşaltılacağı haberi, yaklaşık bir yıldır süren "hukuki mücadeleler, artan işletme maliyetleri ve insanlık dışı koşullar" iddialarının ardından geldi.

ICE verilerine göre nisan başı itibarıyla tesisteki yaklaşık bin 400 kişinin ise henüz nereye götürüleceği hakkında açıklama bulunmuyor.

Times gazetesi, geçen hafta, Florida eyalet yönetiminin, "milyonlarca dolarlık" işletme maliyeti bulunan bu tesisi kapatmak için Trump yönetimiyle görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.

Florida Valisi Ron DeSantis de yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeleri doğrulamış ve tesisin her zaman geçici olmasının amaçlandığını ifade etmişti.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz 2025'te yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulan tesisin, "kaçışın neredeyse imkansız" olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin, "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Timsah Alcatraz Gözaltı Merkezi Kapatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Timsah Alcatraz Gözaltı Merkezi Kapatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.