Timsah Alcatraz İnşaatı Durduruldu

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan ve "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatı, çevre yasalarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin süren dava kapsamında yargıç kararıyla geçici olarak durduruldu.

Karar, Miami'de görev yapan ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tarafından duruşmada açıklandı.

Karara göre, Florida eyaletindeki Everglades bölgesinde çevre açısından hassas sulak alanda inşa edilen "Timsah Alcatraz" tesisinde 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılması yasaklandı.

Tesisin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi ve göçmenleri barındırmasına ise izin verildi.

Davacı taraf, duruşmalarda sundukları tanık ifadeleriyle, projenin Everglades ekosistemine geri dönülmez zararlar vereceğini belirtti.

Federal ve eyalet hükümetlerini temsil eden avukatların ise gelecek hafta mahkemeye savunma sunmaları bekleniyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri ise konuya ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da tesis arazisinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.