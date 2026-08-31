Tinubu'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Çağrı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Güney Afrika'da Afrikalılara ve diğer ülke vatandaşlarına yönelik tekrarlanan yabancı düşmanı saldırıların Afrika Birliği (AfB) gündemine alınmasını istedi.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın Sözcüsü Stanley Nkwocha'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu'nun mesajı, yardımcısı Shettima tarafından Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen AfB 21. Olağanüstü Oturumu'nda okundu.

Tinubu mesajında, Güney Afrika'daki saldırılardan duyduğu endişeyi ifade ederek, Güney Afrika'da Afrikalılara ve diğer ülke vatandaşlarına yönelik tekrarlanan yabancı düşmanı saldırıların AfB gündemine alınmasını istedi.

Saldırıların Afrika'da dayanışma, birlik ve barış içinde bir arada yaşama anlayışını zedelediğini belirten Tinubu, kıta liderlerinden, konunun Genel Kurul'un 40. Olağan Oturumu'nun gündemine alınması da dahil olmak üzere acil ortak adımlar atılmasını talep etti.???????

Tinubu, Afrika ülkelerinin kıtadaki tüm vatandaşların güvenliği, korunması ve onuruna yönelik taahhütlerini yeniden teyit etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Çatışmaları önlemek, yönetmekten daha sürdürülebilir"

Kıtanın güvenlik sorunlarına ilişkin olarak, Tinubu, çatışmaların ortaya çıkmadan önce önlenmesinin, yönetilmesinden daha ekonomik ve sürdürülebilir olduğunu ifade etti.

Luanda Eylem Planı'nın çatışmaların önlenmesi için uygulanabilir bir yol haritası olduğunu belirten Tinubu, dış aktörlerin askeri güçler, paralı askerler ve özel savunma şirketleri aracılığıyla kıtadaki barış süreçlerine artan müdahalesinin, Afrika'nın kendi sorunlarına çözüm üretme kapasitesini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Tinubu ayrıca, silah üreten ve ihraç eden ülkelerden, silah ve mühimmatın terör örgütleri ile diğer silahlı grupların eline geçmesini önlemek amacıyla Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmelerini istedi.

AfB'nin çatışmaları önleme ve çözme konusunda güçlü mekanizmalara sahip olduğunu belirten Tinubu, ancak güven eksikliği ve uygulamadaki sorunların bu mekanizmaların etkinliğini azalttığını kaydetti.

Tinubu, Afrika ülkelerine güvenlik sorunlarıyla mücadelede kıta içi çözümlere, daha güçlü işbirliğine ve ortak sorumluluk anlayışına bağlılıklarını yenileme çağrısı yaptı.