Tinubu, Ondo'daki uçak kazasında ölen NAF personeli için 3 günlük yas ilan etti - Son Dakika
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Tinubu, Ondo'daki uçak kazasında ölen NAF personeli için 3 günlük yas ilan etti

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Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nijerya Hava Kuvvetleri personeli için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tinubu bayrakların yarıya indirilmesini isterken kazada 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirilmişti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) personeli için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, kazada hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Tinubu, "Bu, Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava Kuvvetleri personelimiz, Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü.

Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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