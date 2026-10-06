Tinubu, Ondo eyaleti Igbokoda\'da düşen askeri uçakta 32 kişinin öldüğünü doğruladı

ABUJA, 6 Ekim (Xinhua) -- Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde düşen askeri uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanı Festus Keyamo yaptığı açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan askeri uçağın, Ondo eyaletinde nehir kıyısında bulunan yerleşim yeri Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Tinubu pazartesi günkü açıklamasında, kazanın Silahlı Kuvvetler ve tüm ulus için acı verici olduğunu belirterek, hava kuvvetleri personelinin fedakarlığının "asla unutulmayacağını" söyledi.

Nijerya Hava Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada, düşen hava aracının sanılanın aksine helikopter değil, çift motorlu bir turboprop uçak olduğunu bildirmişti. Açıklamaya göre ATR-42 tipi uçak, ülkenin güneyindeki Benin kentinden Lagos'a rutin bir görev uçuşu gerçekleştiriyordu.