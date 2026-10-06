Tinubu, Ondo eyaleti Igbokoda'da düşen askeri uçakta 32 kişinin öldüğünü doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tinubu, Ondo eyaleti Igbokoda'da düşen askeri uçakta 32 kişinin öldüğünü doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tinubu, Ondo eyaleti Igbokoda\'da düşen askeri uçakta 32 kişinin öldüğünü doğruladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Ondo eyaletinde düşen askeri uçakta 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bakan Keyamo, 25 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan uçağın Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarında düştüğünü; Hava Kuvvetleri ise aracın ATR-42 tipi turboprop olduğunu açıkladı.

ABUJA, 6 Ekim (Xinhua) -- Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde düşen askeri uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanı Festus Keyamo yaptığı açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan askeri uçağın, Ondo eyaletinde nehir kıyısında bulunan yerleşim yeri Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Tinubu pazartesi günkü açıklamasında, kazanın Silahlı Kuvvetler ve tüm ulus için acı verici olduğunu belirterek, hava kuvvetleri personelinin fedakarlığının "asla unutulmayacağını" söyledi.

Nijerya Hava Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada, düşen hava aracının sanılanın aksine helikopter değil, çift motorlu bir turboprop uçak olduğunu bildirmişti. Açıklamaya göre ATR-42 tipi uçak, ülkenin güneyindeki Benin kentinden Lagos'a rutin bir görev uçuşu gerçekleştiriyordu.

Kaynak: Xinhua
HavacılıkNijeryaGüncelDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:55
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:01:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Tinubu, Ondo eyaleti Igbokoda'da düşen askeri uçakta 32 kişinin öldüğünü doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei