Tinubu ve Selman'dan Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga'nın yaptığı yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Tinubu'nun Selman ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, iki liderin, petrol, doğal gaz, tarım, altyapı alanlarındaki işbirliklerini ve Suudi Arabistan-Nijerya İş Konseyinin kurulması konularını değerlendirdiği ifade edildi.

Veliaht Prens bin Selman'ın görüşme sonrası açıklamasında, Tinubu'nun ekonomik reformlarını takdir ettiği, Nijerya'ya desteklerinin süreceğini ve iki ülke arasındaki ortaklıkların ilerlemesi için çabalarını sürdüreceği sözünü verdiği kaydedildi.