TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler. Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız."