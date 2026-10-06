TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdi

TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yusuf Tekin döneminde bir okul saldırısı daha yaşandığını, en az 8 çocuğun yaralandığını belirtti. Açıklamada, saldırının taziye ve temennilerle geçiştirileceği belirtilerek 'Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız' denildi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler" denildi.
TİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:
"Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler. Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız."
Kaynak: ANKA
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