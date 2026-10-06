TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdi - Son Dakika
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TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdi

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TİP, Bakan Tekin döneminde en az 8 çocuğun yaralandığı okul saldırısına tepki verdi
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TİP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yusuf Tekin döneminde bir okul saldırısı daha yaşandığını, en az 8 çocuğun yaralandığını belirtti. Açıklamada, saldırının taziye ve temennilerle geçiştirileceği belirtilerek 'Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız' denildi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Tarikatların ve MESEM'lerin bakanı Yusuf Tekin'in döneminde bir okul saldırısı daha yaşandı, en az 8 çocuğumuz yaralandı. Her saldırı gibi bunu da taziye ve temennilerle geçiştirecekler, kendi koltuklarının derdine düşecekler. Hepiniz ihmalden yargılanacaksınız."

Kaynak: ANKA
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