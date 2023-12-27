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TİP, Can Atalay'ın tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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TİP, Can Atalay'ın tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceklerini ve tüm yurttaşları oturma eylemine destek olmaya çağırdıklarını açıkladı.

27.12.2023 - 19:02,  Güncelleme: 19:04
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EDDA SÖNMEZ

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararı geciktirdiğine vurgu yapan TİP Genel Başkanı Baş, "Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu maskeli baloya son veriyoruz. Karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceğiz. Tüm yurttaşları, hukuka sahip çıkan herkesi bizimle beraber oturmaya çağırıyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, avukatlar ve partililerle tüm gün beklediği İstanbul Adliyesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali"ne ilişkin gerekçeli kararına rağmen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bugün de serbset bırakılmaması üzerine, Çağlayan Meydanı'nda oturma eylemi başlattıklarını ilan etti. Baş, vatandaşları da oturma eylemlerine destek olmaya çağırdı.

Baş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kaleminin önünde yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"(Can Atalay kararı) Resmi Gazete'de yayınlandığından bu yana mahkemenin yapması gereken tek bir şey var; Anayasa Mahkemesi'nin yazdığını okumak, bunun altına imza atmak ve Can Atalay'ın derhal tahliyesine karar vermek. Günlerdir bekliyoruz artık sabrımız taştı. Bu maskeli baloya son veriyoruz. Karar çıkana kadar Çağlayan Meydanı'nda bekleyeceğiz. Tüm yurttaşları, hukuka sahip çıkan herkesi bizimle beraber oturmaya çağırıyoruz."

TİP, Can Atalay\'ın tahliye edilmemesi üzerine oturma eylemi başlattı
Kaynak: ANKA
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