TİP İstanbul İl Başkanı, Ataşehir\'de yemek kampanyasının engellendiğini açıkladı

(ANKARA) - TİP İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ataşehir Kaymakamlığı'ndan partisinin Ataşehir örgütüne tebliğ edilen yazıyla "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek" kampanyasının engellendiğini açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, sosyal medya hesabından partisinin "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek" kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. Seyhan'ın açıklaması şöyle:

"Ataşehir ilçe örgütümüze emniyet aracılığıyla Ataşehir Kaymakamlığı'ndan bir tebliğ geldi. Tam da tüm ilçelerde, 'okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz yemek' kampanyamızı yürütürken okul çevrelerinde bildiri dağıtmamız, stant açmamız yasaklanıyor. Gerekçe: 'Okul önü, okul çevresi ve okul içlerinde yaşanan vahim olaylar.' Kaymakamlık bu olayların ne olduğunu yazmamış. Ama hepimiz biliyoruz: Kahramanmaraş'ta, Manisa'da art arda yaşanan silahlı okul saldırıları.

Yetkililerin önleyemediği saldırılarla, çocuklara bir öğün yemek talebimiz arasında nasıl bir bağ kurulduğunu anlayamadık. Çocuklar okullarda aç. Veliler beslenme çantasını dolduramıyor. Çocuklar okullarında ölüyor. Öğretmenler hak ettikleri maaşları alamıyor. ve bulunan çözüm, bildiri dağıtılmasını yasaklamak mı? Ne yaparsanız yapın, duyulmasından korktuğunuz sesi İstanbul'un her mahallesinde duyurmaya devam edeceğiz."