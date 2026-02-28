TİP'ten ABD ve İsrail'e Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Hava, deniz ve kara sahamız ABD ve İsrail'in doğrudan veya dolaylı kullanımına derhal kapatılmalıdır. Başta Konya'daki 3. Ana Jet Üssü olmak üzere, İran'ı takip ve tehdit için kullanılan NATO üslerinin statüsü değiştirilmelidir. Ülkemizin toprakları bölgesel haydutluğun kullanımına bırakılamaz" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal devleti İsrail, en büyük destekçisi ABD ile ortaklaşa şekilde bu sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump ve işgal devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun art arda açıklamaları, kapsamlı bir askeri saldırının düzenlendiğini gösteriyor. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra kimi bakanlıkların da vurulduğu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve dini lider Hamaney'in konutunun çevresine de füzelerin atıldığı biliniyor."

İran'daki rejimin ve bölgedeki İsrail ve ABD varlıklarının 'güvenliğinin' bahane edildiği bu saldırı açık bir emperyalist saldırganlıktır. İran'daki rejimle mücadele etmek İran halkının işidir. Bölgedeki halklara dönük en ciddi tehdit ise İsrail ve ABD askeri varlığıdır. Maalesef ülkemiz dahil pek çok ülkenin iktidarları ABD ve İsrail yönetimleri tarafından yürütülen kanlı Orta Doğu operasyonuna ya destek veriyor ya da karşı çıkmıyor. Bu operasyon kapsamında yıllar boyunca Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve nihayet İran hedef alındı. AKP yönetimi de bu hamlelerin hepsinde rol kapmaya çalıştı.

"Gazze Barış Planı'na destek geri çekilmelidir"

Türkiye olarak, bu saldırganlık karşısında acilen yapmamız gerekenler açıktır:

Hava, deniz ve kara sahamız ABD ve İsrail'in doğrudan veya dolaylı kullanımına derhal kapatılmalıdır. Başta Konya'daki 3. Ana Jet Üssü olmak üzere, İran'ı takip ve tehdit için kullanılan NATO üslerinin statüsü değiştirilmelidir. Ülkemizin toprakları bölgesel haydutluğun kullanımına bırakılamaz.

ABD-İsrail öncülüğünde hazırlanan sözde 'Gazze Barış Planı'na iktidar tarafından verilen destek geri çekilmelidir. Bu plan Filistin ve Gazze'nin köleleştirilmesini hedeflemektedir.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Orta Doğu Temsilcisi Tom Barrack, bütün bu saldırgan politikanın ana uygulayıcılarından biridir. Epstein belgelerinden görüldüğü üzere, insanlık dışı bir çetenin de parçası olan Tom Barrack derhal ülkemizden sınır dışı edilmelidir.

Ülkemiz, temmuz ayında yapılması planlanan NATO Zirvesi'nin ev sahibi olmamalıdır. Topraklarımız, dünya halklarının düşmanı olan bu örgüt ve başta Trump olmak üzere onun eli kanlı liderlerine kapatılmalıdır."