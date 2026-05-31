TİP'ten Gezi Eylemleri Düzenlemesi

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabından, Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Üç beş ağaç' değil; doğa, adalet ve özgürlük meselesi: Gezi Direnişi 13 yaşında. Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak."