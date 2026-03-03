TİP'ten İstanbul'daki Öğretmen Saldırısı İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu lisesinde yaşanan ve Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Baş, 2 Mart 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu lisesinde meydana gelen ve 44 yaşındaki Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirdiği, bir kadın öğretmen ile bir öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı Meclis gündemine taşıdı. Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Baş, şu soruları yöneltti:

1. Çekmeköy'de hayatını kaybeden öğretmenimizin ölümü, bir "iş kazası" ve "iş cinayeti" olarak kayıtlara geçmiş midir? Bakanlığınız, çalışma ortamında İşçinin/emekçinin can güvenliğini sağlayamadığı için kusurlu olduğunu kabul etmekte midir?

2. Hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in, olaydan aylar önce okul yönetimine ve disiplin kuruluna saldırgan öğrenciyle ilgili "can güvenliği" endişesini yazılı veya sözlü olarak bildirdiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, bu ihbara rağmen hangi önlemler alınmıştır? İhmali olan idareciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Türkiye genelindeki devlet okullarının kaçında profesyonel ve kadrolu güvenlik personeli bulunmaktadır? 2025-2026 eğitim yılında kaç okulda "güvenlik personeli eksikliği" nedeniyle resmi şikayette bulunulmuştur?

4. Son 5 yılda okullarda fiziksel saldırıya, tacize veya tehdide maruz kalan kadın eğitim emekçisi sayısı kaçtır? Bakanlığınızın, kadın öğretmenlerin çalışma hayatında karşılaştığı toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemeye yönelik özel bir koruma politikası bulunmakta mıdır?

5. İSİG verilerine göre, atanamadığı için farklı iş kollarında (inşaat, tarım, metal vb.) çalışırken iş cinayetine kurban giden öğretmen sayısı son 5 yılda kaçtır? Ataması yapılmayan öğretmenlerin "işçi" olarak hayatını kaybetmesi Bakanlığınızın sorumluluk alanında mıdır?

6. Okullarda artan şiddeti besleyen ekonomik kriz, yoksullaşma ve gelecek kaygısına karşı; öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal destek bütçeniz nedir? Bu bütçenin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokoller (CEDES vb.) için ayrılan bütçeye oranı nedir?

7. Mevcut ÖMK, öğretmeni sadece "kariyer basamakları" üzerinden yarıştıran bir düzenlemedir. Öğretmenin can güvenliğini, çalışma barışını ve insanca yaşam hakkını merkeze alan, sendikaların görüşlerinin yansıtıldığı yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz?