TIR'a Çarpan Motosiklet Yandı, Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'da motosiklet, TIR'a çarparak alev aldı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TIR'a arkadan çarparak alev alan motosikletin sürücüsü Ferit K.(46), yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ergene-Çorlu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ferit K.'nin kullandığı 59 AIU 610 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Enes G. idaresindeki 34 NBM 662 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yolda yaklaşık 50 metre sürüklenirken, ardından alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ferit K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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