TIR'da Domates Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

28.02.2026 20:21
Uzunköprü'de domates yüklü TIR yangında yandı, yol trafiğe kapandı. İnceleme başlatıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi. TIR'ın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'dan aldığı domatesleri Sırbistan'a götüren M.B. yönetimindeki 34 KZS 643 çekici ve 33 AJH 331 dorse plakalı TIR, akşak saatlerin seyir halindeyken Uzunköprü-Havsa kara yolu Çukurköy yakınlarında bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. TIR'dan yükselen alevleri fark eden M.B., aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede çekici ve dorseyi sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu TIR ve dorsesinde yüklü domatesler tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. TIR'ın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

