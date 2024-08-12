TIR'ın kırmızı ışıkta çarptığı araçta baba ve kız yaralandı - Son Dakika
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TIR'ın kırmızı ışıkta çarptığı araçta baba ve kız yaralandı

TIR\'ın kırmızı ışıkta çarptığı araçta baba ve kız yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir TIR, hafif ticari araca çarptı. Kazada araçta bulunan baba ve kız yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

12.08.2024 13:26
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtaki Celal Sertkaya (59) ile kızı Büşra Sertkaya (29), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzeri Ege Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen ve İzmir'den Ankara yönüne giden Ramazan Doğan'ın (46) kullandığı 45 HH 145 plakalı TIR, Celal Sertkaya yönetimindeki 35 RF 695 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçtaki sürücü ile yanındaki kızı Büşra Sertkaya, yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Doğan, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kavşaktaki kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hızla hafif ticari araca çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TIR'ın kırmızı ışıkta çarptığı araçta baba ve kız yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR'ın kırmızı ışıkta çarptığı araçta baba ve kız yaralandı - Son Dakika
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