Tır Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'da yoldan çıkıp boş araziye düşen tırın sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı.
Tortum ilçesinden Erzurum istikametine gelen Ahmet D'nin kullandığı tır, Dumlu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp boş araziye düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, 61 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Dilek D. ve araçtaki Mükerrem P. yaralandı.
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