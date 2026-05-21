TIR, Skuterle Caddeye Çıkan Çocuğa Çarptı

21.05.2026 23:33
Beylikdüzü'nde skuterle caddeye çıkmaya çalışan 11 yaşındaki çocuğa TIR çarptı, ağır yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde skuter ile sokaktan caddeye çıkmak isteyen Yemen uyruklu A.E.W.(11)'ye seyir halindeki TIR çarptı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktan skuter ile caddeye çıkmak isteyen Yemen uyruklu A.E.W.(11)'ye caddeden geçen seyir halindeki TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen A.E.W. ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR'ın şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sokaktan skuter ile caddeye çıkmak isteyen A.E.W.'ye caddeden geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

