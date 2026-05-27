Tır Şoförleri Ailelerinden Uzak Bayram Kutladı

27.05.2026 09:20
Edirne'de tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı sınırda bekleyerek ve telefonla aileleriyle kutladı.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı.

Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını da kutladı.

"Ailemle telefonla bayramlaştım"

Antalya'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren İdris Sönmez, AA muhabirine, bayramı ailesinden uzak, buruk şekilde geçirdiğini söyledi.

Bir an önce yükü Almanya'ya götürüp ailesinin yanına döneceğini belirten Sönmez, "Ailemle telefonla bayramlaştım. Görüntülü şekilde bayramlarını kutladım. Bazen bayramı evde geçiriyoruz ama genellikle yollardayız." dedi.

Kahramanmaraş'tan aldığı yükü İtalya'ya götüren Bozan Polat da bayramların aileden uzakta, hüzünlü geçtiğini ifade etti.

Genelde bayramları dışarıda geçirdiğini, üç bayramdır ailesinden uzakta olduğunu anlatan Polat, "Ailemi görüntülü şekilde arayarak bayramını kutladım. Tekrar bayramları mübarek olsun. Onlar iyi, rahat ve sağlıklı olsunlar yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

