TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçiriyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'nı yollarda geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

'ÖZEL GÜNLER UZAKTAN KUTLANIYOR'

İstanbul'dan aldığı metal yüküyle Polonya'ya giden sürücülerden Cebrail Özalp (46), yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu belirterek, bayramları çoğu zaman ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özalp, "Yaptığımız iş gereğince bu sektörde pek çok özel günler ve bayramlar genelde hep aileden uzak kutlanıyor. Ondan dolayı artık biz alıştık. Vedalara, vedalaşmalara bu şekilde bayram olsun gerekirse diğer resmi bayramlar olsun yollarda geçiyor" dedi. Bayramlaşmaları genellikle telefonla gerçekleştirdiklerini belirten Özalp, yolda karşılaştıkları meslektaşlarıyla da bayramlaştıklarını söyledi.

Antalya'dan aldığı yükle Almanya'ya giden TIR şoförü evli ve 3 çocuk babası Özkan Sönmez (47) de Kurban Bayramı'nı Kapıkule'de karşıladı. 15 yıldır direksiyon başında olduğunu Sönmez, "Bayramlaşmaları genellikle telefonla yapıyoruz. Sabah kızım aradı mesela ilk. Görüntülü konuşuyoruz. Bazen internet çekmiyor, bazen o sıkıntıları da yaşıyoruz ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Tuğ ise "Bayramın birinci günü şu anda yoldayız. Her şeyden uzak. Aileden, akrabalardan, dostlardan, her şeyden uzaktayız. Ama mecburuz. Bizim için zor oluyor, telefonla bayramlaşıyoruz ailemiz ile" diye konuştu.