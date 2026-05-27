TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçiriyor

27.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki TIR parkında Kurban Bayramı'nı yolda geçiren şoförler, aileleriyle telefonla bayramlaştı.

AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini cep telefonu ile görüntülü arayarak bayramlaştı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'nı yollarda geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

'ÖZEL GÜNLER UZAKTAN KUTLANIYOR'

İstanbul'dan aldığı metal yüküyle Polonya'ya giden sürücülerden Cebrail Özalp (46), yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu belirterek, bayramları çoğu zaman ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özalp, "Yaptığımız iş gereğince bu sektörde pek çok özel günler ve bayramlar genelde hep aileden uzak kutlanıyor. Ondan dolayı artık biz alıştık. Vedalara, vedalaşmalara bu şekilde bayram olsun gerekirse diğer resmi bayramlar olsun yollarda geçiyor" dedi. Bayramlaşmaları genellikle telefonla gerçekleştirdiklerini belirten Özalp, yolda karşılaştıkları meslektaşlarıyla da bayramlaştıklarını söyledi.

Antalya'dan aldığı yükle Almanya'ya giden TIR şoförü evli ve 3 çocuk babası Özkan Sönmez (47) de Kurban Bayramı'nı Kapıkule'de karşıladı. 15 yıldır direksiyon başında olduğunu Sönmez, "Bayramlaşmaları genellikle telefonla yapıyoruz. Sabah kızım aradı mesela ilk. Görüntülü konuşuyoruz. Bazen internet çekmiyor, bazen o sıkıntıları da yaşıyoruz ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Tuğ ise "Bayramın birinci günü şu anda yoldayız. Her şeyden uzak. Aileden, akrabalardan, dostlardan, her şeyden uzaktayız. Ama mecburuz. Bizim için zor oluyor, telefonla bayramlaşıyoruz ailemiz ile" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:51:28. #7.12#
SON DAKİKA: TIR Şoförleri Bayramı Yolda Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.