TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor
TIR Şoförleri Kapıkule'de 90 Saat Bekliyor

07.04.2026 19:01
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, 90 saati aşan bekleme sürelerine tepki gösterdi.

TÜRKİYE'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'daki ülkelere götürmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR şoförleri, son günlerde 90 saati aşan bekleme süreleri nedeniyle bir araya gelerek açıklama yaptı. TIR şoförü Koray Torun, "Bu sadece bir meslek sorunu değil. Bu Türkiye ihracatının, ticaretinin ve ekonomisinin sorunudur" dedi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, komşu ülkenin sıkı denetimi ve geçişlerin yavaşlaması nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin bekleme süreleri, son günlerde 90 saati aşmaya başladı. Sürücüler, bunun üzerine basın açıklaması yaptı. Sınır Kapısı'na yakın noktadaki, özel bir TIR parkında gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda TIR sürücüsü katıldı. Sürücüler adına konuşan Koray Torun, bekleme sürelerinin ulaştığı boyutun sadece şoförleri değil, Türkiye'nin ticaretini de etkilediğini söyledi. Torun, "Bugün burada Türk TIR şoförlerinin yaşadığı büyük mağduriyeti duyurmak için toplandık. Kapıkule'de bekleme süreleri 90 saati geçmiş durumda. Şoförler günlerce araçlarında, temel ihtiyaçlarından yoksun bekletiliyor. Bu durum Türkiye'nin ihracatının ve ekonomisinin de sorunudur. Avrupa'nın uyguladığı 90 günlük vize sınırı, aylarını yolda geçiren şoförü çalışamaz hale getiriyor. TIR şoförü turist değildir; bu meslek için özel bir vize düzenlemesi şarttır. Direksiyon başındaki her şoför, bu ülkenin geleceğini taşımaktadır" dedi.

'İNSANİ KOŞULLAR VE FAHİŞ FİYATLAR İSYAN ETTİRDİ'

Park alanlarında yaşanan problemlere değinen sürücü Sedat Demirören de adeta bir yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti. Dört gündür sınır hattında beklediğini söyleyen Demirören, "Ciddi tuvalet, banyo ve gıda sorunları yaşıyoruz. Üstelik burada fahiş fiyatlarla karşı karşıyayız. 70 saattir Bulgaristan'a geçmeyi bekliyorum. Sorunun büyük ölçüde Bulgaristan tarafındaki mülteci kontrolüne benzer denetim sisteminden kaynaklandığını gözlemliyoruz. İlerideki vergisiz mazot noktasından sonra ciddi bir yığılma oluşuyor" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
