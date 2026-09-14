TIR şoförleri Kapıkule\'de Schengen vizesi kısıtlamasına tepki gösterdi

KARAYOLLARI Taşıma İşçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) ve Uluslararası Şoförler Derneği'ne bağlı TIR şoförleri, yurt dışında 90 ile 180 gün arasında sınırlandırılan 'Schengen Vizesi' uygulaması ve özlük haklarıyla ilgili Kapıkule Sınır Kapısı yakınında basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin ihracatında pay sahibi olan TIR şoförleri, yaşadıkları sorunları dile getirmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir TIR parkında bir araya gelerek, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası da destek verdi. Açıklamaya KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran, Yapı Yol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol ve Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak ile çok sayıda sürücü katıldı.

'POTANSİYEL GÖÇMEN SAYILIYORUZ'

Basın açıklamasını okuyan Barış Kaya, sürücülerin Avrupa'da 'potansiyel göçmen' olarak görüldüklerini ve Schengen vizelerinin 90 ile 180 gün arasında kısıtlandığını söyledi. Kaya, "Anadolu topraklarının evlatlarıyız; evimiz, yurdumuz burasıdır. Hiçbir şoförün Avrupa'ya yerleşmek gibi bir gayesi yoktur. Buna rağmen Avrupa Birliği yetkilileri, kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta, 90/180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir. Bizi vize kotalarıyla evlerimizde zorunlu işsizliğe ve açlığa mahkum eden bu akıl dışı uygulamaya derhal son verilmelidir" dedi.

'PATRONLARIN İKİ DUDAĞI ARASINDAYIZ'

Şoförlerin kazançlarının, patronların iki dudağı arasına terk edildiğini belirten Kaya, "Sömürü sadece sınırlarda bitmiyor. Gece gündüz demeden canını yola koyan, milyonluk yükleri hedefine ulaştıran şoförlerin maaşları resmiyette asgari ücretten gösterilmekte, gerçek kazançları patronların iki dudağı arasına terk edilmektedir. Bu bordro hilesi yüzünden meslektaşlarımız emekli olduklarında sefalete mahkum edilmektedir. Sektörü kilitleyen vize zulmüne, patronların bordro oyunlarına ve sınır kapısındaki insani şartlardan uzak tabloya karşı bugün buradayız" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞOFÖR YALNIZ YÜRÜMEYECEK'

Sürücülerin acil ve vazgeçilmez taleplerini de sıralayan Kaya, "Uluslararası Ulaşım İşçisi Statüsü: AB'nin 'potansiyel göçmen' yaklaşımı son bulmalı; 90/180 gün Schengen kısıtlaması kaldırılarak şoförlere uluslararası çalışma muafiyeti tanınmalıdır. Taban maaş hakkı yasal güvenceye alınmalı, şoförün gerçek kazancı bordroya yansıtılarak emeklilikte sefalet çekmesine son verilmelidir. Şoför Meslek Kanunu derhal çıkarılmalıdır. Direksiyon başındaki tüm kazalar ve ölümler iş kazası iş cinayeti olarak tanımlanmalıdır. Vize veya operasyonel aksaklıklar nedeniyle yurt içinde çalışan veya evinde bekletilen şoförün maaşı, sosyal hakları ve SGK primi eksiksiz ödenmelidir. İşten ayrılan şoförün vizesini iptal ettirerek başka iş bulmasına engel olan patronlara ağır idari ve mali yaptırımlar uygulanmalıdır. Sınır kapılarına ücretsiz WC, duş ve sağlık kabinleri kurulmalı; yol üstü tesislerde şoför indirimi ve tavan fiyat zorunlu olmalıdır. Direksiyon başındaki tüm şoför kardeşlerimize çağrımızdır; meslek onurumuza, geleceğimize ve ekmeğimize sahip çıkmak için kenetlenme zamanıdır. Sınırda insansızlığa terk edilen hiçbir şoför yalnız yürümeyecektir" ifadelerini kullandı.