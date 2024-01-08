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TIR şoförü tarafından kurtarılan sürücü, alev alan otomobilden son anda kurtuldu - Son Dakika
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TIR şoförü tarafından kurtarılan sürücü, alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil kontrolden çıkarak alev aldı ve sürücü sıkıştı. Yoldan geçen TIR şoförü, otomobili fark ederek sürücüyü kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

TIR şoförü tarafından kurtarılan sürücü, alev alan otomobilden son anda kurtuldu
08.01.2024 - 15:08,
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilip, alev alan otomobilde sıkışan sürücü İrfan Aşık, yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İrfan Aşık yönetimindeki 06 FF 263 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ve aydınlatma direğine çarptı ardından alev aldı. Bu sırada yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu. Parlak, otomobilde sıkışan sürücüyü aracın camını kırarak kurtardı. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan Aşık hastaneye kaldırıldı. Aşık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Parlak'ın sürücüyü kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TIR şoförü tarafından kurtarılan sürücü, alev alan otomobilden son anda kurtuldu - Son Dakika
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