Tır Sürücüsü Jandarmaya Çarptı
Tır Sürücüsü Jandarmaya Çarptı

27.05.2026 20:15
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tır sürücüsü jandarmaya çarptı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda, görevli jandarma uzman çavuşa çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde, İzmir yönüne seyir halindeyken sağ şeritte arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.

Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesine nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü H.U. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, İzmir, Yaşam, Son Dakika

