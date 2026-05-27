Tır Sürücüsü Jandarmaya Çarptı

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda, görevli jandarma uzman çavuşa çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde, İzmir yönüne seyir halindeyken sağ şeritte arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.
Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesine nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü H.U. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı, bölgede bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.
