Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Deniz Mahallesi'nde İ.K. idaresindeki 63 K 6501 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Meltem Biçer'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tır Yayaya Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika
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