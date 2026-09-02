Tiran'da Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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Tiran'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Tiran\'da Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Erciyes, Arnavutluk ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Başkent Tiran'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ve davetliler katıldı.

İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerini konu alan bir video gösterildi.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan 30 Ağustos'un önemini anlattı.

Uluslararası güvenlik ortamının ve küresel güvenlik mimarisinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Erciyes, böyle bir dönemde Türkiye'nin "değerli NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız" Arnavutluk ile işbirliği ve dayanışmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un, bölge ve ötesinde barış ve istikrar için kilit bir ülke olduğunu aktaran Erciyes, "Güçlü bir AB perspektifi, jeostratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve savunma sanayisine yapılan yeni yatırımlarıyla Arnavutluk, küresel sahnede daha da öne çıkmaktadır. Arnavutluk ile ikili ilişkilerimizin ilerlemesinden çok mutluyuz. Ticaret ve yatırımlar artarken, eğitim, sağlık, enerji, altyapı ve diğer birçok alanda işbirliğimiz derinleşmeye devam ediyor. Bunlar arasında savunma ve askeri işbirliği öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Binbaşı Ali Semih Atalay da bir asır önce savaş meydanlarında gösterilen cesaretin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine de yol gösteren aynı cesaret olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Erciyes, Güncel, Tiran, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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