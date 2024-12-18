Tiran'da Akran Şiddetine Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiran'da Akran Şiddetine Protesto

Tiran\'da Akran Şiddetine Protesto

Tiran'da okullardaki akran şiddetine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi; güvenlik çağrıları yapıldı.

18.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddetine dikkati çekmek için yeniden gösteri yapıldı.

Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından "çocuklar için güvenlik" sloganıyla protesto düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca kişi, geçen ay 14 yaşındaki öğrencinin, akranı tarafından okulda bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, okullardaki çocukların daha fazla korunması çağrısı yaptı.

Söz konusu öğrencinin öldürüldüğü Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda toplanan göstericiler, buradan Eğitim ve Spor Bakanlığına yürüdü.

Kurumlardan, çocukların ve ailelerin daha fazla korunmasını talep eden göstericiler, ellerinde "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Çocukları koruyun, kaliteli güvenlik ve eğitim", "Okul savaş alanı değil, güvenli bir sığınaktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını isteyen göstericiler, ayrıca eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, sınıflarda cep telefonlarının kaldırılması, okullarda güvenlik personelinin ve psikologların sayısının artırılması gibi taleplerde bulundu.

Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 18 Kasım'da başka bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı ileri sürülmüş, bu olay sonrası okul ve çevresindeki öğrencilerin güvenliği tartışmalara neden olmuştu.

Öğrencinin öldürülmesi nedeniyle geçen ay da protestolar düzenlenmişti.

Başbakan Edi Rama ise öğrencinin ölümü sonrası yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarının kapatılması konusunda halkın da katılımıyla kamusal bir tartışma girişimi başlatacaklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Akran Şiddetine Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tiran'da Akran Şiddetine Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.