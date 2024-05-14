Tiran'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Sürüyor - Son Dakika
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Tiran'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Sürüyor

Tiran\'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ve belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı ve binaya saldırarak ufak çaplı bir yangına neden oldu. Göstericiler, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını talep etti. Protestolar, eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamış olup, göstericiler eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

14.05.2024 15:19
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, binaya molotofkokteyli, sis bombası ve farklı cisimler atarak ufak çaplı yangına da neden oldu.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbedenin de çıktığı protestoda göstericiler, Tiran Belediyesi önüne yerleştirilen bariyerleri güç kullanarak çekti.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başladı. ???????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Tiran, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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