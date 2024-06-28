Tiran'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Tiran'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ve belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Göstericiler, belediye binasına molotofkokteyli ve çeşitli cisimler fırlattı, polis ile arbede yaşandı. Protestocular, Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep etti.

28.06.2024 15:53
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. ???????

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bugün 14. düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de belediye binasına molotofkokteyli, sis bombası ve çeşitli cisimler fırlattı, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerine daha da güçlü şekilde devam edeceklerini belirterek, "Direnmeye devam edeceğiz. Haklıdan ve doğrudan yana olana kadar kimse sözümüzü durduramaz. Burada kalacağız." dedi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da "Arnavutluk'ta adalet olmadığı" için protesto düzenlediklerini dile getirdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "Belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.??????????????

Kaynak: AA

Tiran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Belediye Başkanı İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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