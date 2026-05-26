Tiran'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiran'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı

Tiran\'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı
26.05.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk lezzetleri davetlilere sunuldu ve konuşmalarda bu mutfağın ortak miras olarak önemi vurgulandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.???????

Erciyes, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 5'incisinin düzenlendiğine işaret ederek, "Yemek sadece yemek yemekten ibaret değildir. Yemek, insanları bir araya getiren, sıcak ve samimi bir yoldur ve dostluk, dayanışma anlamına gelir." diye konuştu.

Türk mutfağı ve kültürünün zenginliğine değinen Büyükelçi Erciyes, Türk mutfağının, sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a uzanan ortak bir mirasın ürünü olduğunu söyledi. ???????

Kaynak: AA

Gastronomi, Diplomasi, Kültür, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 00:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tiran'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.