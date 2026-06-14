Tiran\'da Trump bağlantılı turizm projesine 15 gündür protesto

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 15. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Gösteriye ülkenin diğer şehirlerinden gelenlerin yanı sıra Arnavut diasporasından da katılım oldu.

"Başbakan'ın en kısa sürede istifa etmesini istiyoruz"

Göstericilerden 23 yaşındaki Valbert Allaraj, AA muhabirine, hedeflerine ulaşana kadar her gün gösteri düzenleyeceklerini söyledi.

Başbakan Edi Rama'nın "yasaları uygulamadığı" için gösteri düzenlediklerini dile getiren Allaraj, "Haklarımızı korumadığı ve topluma katkıda bulunmadığı için sokağa çıktık. Onlar (hükümet) sadece kendi çıkarlarını gözetiyorlar, tüm meclis de öyle. Başbakan'ın en kısa sürede istifa etmesini ve Arnavutluk'a katkıda bulunan ve bu doğrultuda çalışan başka birini seçmek istiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer gösterici 30 yaşındaki Nadia Aliaj ise Başbakan Rama'nın istifa zamanının geldiğini savundu.

Arnavutluk'ta "her yerin satıldığını" ve bu sebeple gösterilere katıldığını belirten Aliaj, "Turizme karşı değiliz ancak Arnavutluk'un satılmasına ve bölünmesine karşıyız. Bence her insanın Arnavutluk'u yönetme hakkı var. Deneyelim, test edelim ve işe yaramazsa görevden alırız." dedi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.