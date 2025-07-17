Tıraş ettiği müşterilerinden 28 yıldır aldığı 3 bin fotoğrafı iş yerinde sergiliyor

Trabzon'un Tonya ilçesinde berberlik yapan Rahmi Boz, 28 yıldır müşterilerine ait binlerce fotoğrafı bir araya getirerek geçmişi yad ediyor.???????

İlçe merkezinde yaklaşık 34 yıldır berberlik yapan Boz, meslek hayatına başladığı ilk yıllarda hatıra kalması amacıyla müşterilerinden vesikalık fotoğraflarını istemeye başladı.

Neredeyse her müşterisinden olumlu dönüş alan Boz, 24 metrekare büyüklüğündeki dükkanında zamanla hatıra köşesi oluşturdu.

Bir araya getirdiği fotoğrafları hatıra köşesindeki duvarlara asarak ilçede yaşayanların adeta görsel arşivini oluşturan Boz, şimdi ise fotoğrafları dijital ortama aktararak saklamayı planlıyor.

Evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki Boz, AA muhabirine, fotoğraf biriktirmeye 1997 yılında dayısının fotoğrafıyla başladığını söyledi.

Koleksiyonunu esnaf ve müşterileriyle genişlettiğini dile getiren Boz, ilçe halkının yanı sıra çeşitli meslek gruplarında çalışan kişilerinde yer aldığı yaklaşık 3 bin fotoğrafı bir araya getirdiğini belirtti.

Boz, insanların olumlu dönüşler aldığına değinerek, arşivde fotoğrafı olmasına karşın hayatını kaybeden kişileri görenlerin de duygulandığını ifade etti.

Koleksiyonuna zaman zaman yurt dışından hemşerilerinin de fotoğraf gönderdiğini aktaran Boz, arşivinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da yer aldığını vurguladı.

Rahmi Boz, meslek hayatını devam ettirdiği sürece koleksiyonuna yeni fotoğraflar ekleyeceğine işaret ederek, "Fotoğraflar için başka bir pano yaptırarak yeni bir köşeye koyacağız. Şu an böyle devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda da dijital ortama taşıyarak muhafaza edeceğim. Güvendiğimiz birisi koleksiyonu adıma devam ettirmek isterse seve seve veririm." ifadesini kullandı.

"Panoya bakınca ölen insanlara rahmet okuyoruz"

Müşterilerden Ömer Kurt ise Boz'un yıllar önce kendisinin de fotoğrafını aldığını belirterek, "Köşede fotoğrafı olan insanların bir çoğu şu an hayatta değil. Panoya bakınca ölen insanlara rahmet okuyoruz bu vesileyle. Tabii bu güzel bir uygulama. Benim de gençlik fotoğrafım var orada. Geçmişi hatırladığı zaman insan duygulanıyor. Benim oradaki fotoğrafımda saçlarım simsiyah şimdi beyazladı." diye konuştu.