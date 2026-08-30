Tire'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İzmir'in Tire ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol şehitliği ziyaret etti, Kaymakam tebrikleri kabul etti.
İzmir'in Tire ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Mola, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Törenin ardından protokol üyeleri, şehitliği ziyaret etti.
Daha sonra Kaymakam Mesut Yakuta, Tire Kaymakamlığında tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA
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