Tire'de Aile İçinde Talihsiz Olay - Son Dakika
Tire'de Aile İçinde Talihsiz Olay

20.10.2025 23:59
İzmir'in Tire ilçesinde, tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş eden Ş.K.'nın (55) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Gülşen Kaya (50) yaralandı, oğlu Aşkın Kaya ise hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

