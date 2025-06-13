Tire\'de cinayet: 70 yaşındaki kadın av tüfeğiyle öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen 70 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Tartıştığı eşi Ömer Mehmet Erdal (75) tarafından dün Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında av tüfeğiyle vurularak öldürülen Şerife Erdal (70) için Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çiftin oğulları Ali Erdal taziyeleri kabul etti.

Şerife Erdal'ın cenazesi burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Mehmet Erdal'ın cenazesi ise Fadıloğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Mezarlığına defnedildi.

Olay

Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında dün Ömer Mehmet Erdal ile eşi Şerife Erdal arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğiyle eşi Şerife Erdal'a ateş açmış, ardından aynı silahla evin bahçesinde intihar etmişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olayı duyarak eve gelen çiftin oğulları Ali Erdal ve aile yakınları gözyaşı dökmüş, çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna gönderilmişti.