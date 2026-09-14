Tire'de ilk ders zili çaldı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Tire'de ilk ders zili çaldı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı

Tire\'de ilk ders zili çaldı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı
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İzmir'in Tire ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla İstiklal İlkokulu'nda tören düzenlendi. İlk ders zilinin çalınmasıyla ilçede 992 öğretmen görevine başladı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı.

İzmir'in Tire ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi değerle, beceriyi karakterle ve akademik başarıyı insan merkezli bir yaklaşımla bütünleştirdiğini belirten Uzun, bu anlayışla öğrencilerin yalnızca bugüne değil, geleceğe de en iyi şekilde hazırlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Uzun, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde ele alınacak "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması hakkında ise millet olmanın temelini oluşturan değerlerin önemine dikkati çekti.

İlk ders zilinin çalınmasının ardından Tire ilçesinde 992 öğretmen görevine başladı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı.

14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tire'de ilk ders zili çaldı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tire'de ilk ders zili çaldı, 14 bin 163 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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