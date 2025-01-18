Tire\'de Kıranlar Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

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İZMİR'in Tire ilçesinde 'Kıranlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunda 'Kıranlar' olarak bilinen ve İzmir genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları, tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları, nitelikli yağma suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.