İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.
Büyükkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda seyreden H.Ç. (75) idaresindeki 35 YFK 86 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Sürücünün yanı sıra traktörde bulunan D.S. (65) ve A.K. (53) ile traktörün altında kalan F.Ç. (70) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tire'de Traktör Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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