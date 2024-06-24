Tire Hükümet Konağı Yakında Hizmete Açılacak - Son Dakika
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Tire Hükümet Konağı Yakında Hizmete Açılacak

Tire Hükümet Konağı Yakında Hizmete Açılacak

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Tire Hükümet Konağının yakında hizmete açılacağını duyurdu. Uğurlu, açıklamasında, konağın tamamlanmasıyla 11 kurumun tek çatı altında hizmet vereceğini belirtti. Tireli vatandaşlar artık resmi işlemlerini aynı binada konforlu bir şekilde yapabilecekler.

24.06.2024 16:35
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AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Tire Hükümet Konağının yakında hizmete açılacağını bildirdi.

Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tire Hükümet Konağının tamamlanmasıyla 11 kurumun tek çatı altında hizmet vereceğini belirtti.

Tireli vatandaşların resmi işlemlerini aynı binada konforlu bir şekilde yapabileceğini aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

"Hükümet Konağımız çok yakında hizmete açılacak. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız Tapu Müdürlüğünde merdiven çıkmakta zorluk yaşıyorlardı. Bundan böyle hizmetlerimizi tek çatı altında sürdüreceğiz.Tire için aşkla ve şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Bu süreçte Hükümet Konağımızın yapımında emeği geçen Kaymakamlarımız başta olmak üzere İzmir İl Başkanımız Bilal Saygılı, İzmir Milletvekillerimiz ve Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tire Hükümet Konağı Yakında Hizmete Açılacak - Son Dakika

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