Tirebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Hastanelere Kaldırıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköyü köyü sahilinden denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevrede bulunan vatandaşların kurtardığı 3 kişi, kıyıya çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk sağlık müdahaleleri yapılarak Espiye ile Tirebolu devlet hastanelerine kaldırılan 3 kişinin tedavileri sürüyor.
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