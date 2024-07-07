Tirebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Hastanelere Kaldırıldı - Son Dakika
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Tirebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Hastanelere Kaldırıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk sağlık müdahaleleri yapılarak Espiye ile Tirebolu devlet hastanelerine kaldırılan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

07.07.2024 19:25
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköyü köyü sahilinden denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların kurtardığı 3 kişi, kıyıya çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk sağlık müdahaleleri yapılarak Espiye ile Tirebolu devlet hastanelerine kaldırılan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tirebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Hastanelere Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tirebolu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Hastanelere Kaldırıldı - Son Dakika
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