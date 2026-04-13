Tirebolu'da Maden Sondajı Gerilimi - Son Dakika
Tirebolu'da Maden Sondajı Gerilimi

13.04.2026 21:01
Giresun'da AK Parti Milletvekili Elmas, köylülerin tepkisiyle karşılaştı ve bölgeden ayrıldı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN)Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde maden sondajına karşı tepkiler sürerken, AK Partili Nazım Elmas'ın ziyareti gerginliği tırmandırdı. Köylülerin yuhaladığı Elmas, protestolar üzerine konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı. Elmas'ın Alagöz maden şirketinin daha önce neden olduğu çevresel tahribatı yok sayan açıklamaları ise tepkileri daha da büyüttü.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden şirketinin başlattığı sondaj çalışmalarıyla başlayan gerilim, bölgeye dokuz gün sonra giden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ın ziyareti sırasında büyüdü. Köylülerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Elmas, konuşmasını tamamlayamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Sekü köyünde düzenlenen ve kadınların da yoğun katılım gösterdiği toplantıda yurttaşlarla bir araya gelen Elmas, madencilik faaliyetlerini savunarak bölge halkını ikna etmeye yönelik açıklamalarda bulununca tansiyon yükseldi.

Köylüler, özellikle Alagöz Maden'in yakın bölgede Çatalağaç köyünde yürüttüğü faaliyetlerin yarattığı çevresel tahribatı gündeme taşıyarak, daha önce açılan maden sahalarının doğaya verdiği zararları hatırlattı ve yeni sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Elmas'ın bu eleştirilere "ortada bir sorun olmadığı" yönünde yanıt vermesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Yurttaşlar, Elmas'ı zaman zaman yuhalayarak protesto ederken, toplantıya katılanların önemli bir kısmı geçmişte AK Parti'ye oy verdiklerini ancak madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Köylüler, bölgede bir yanda eski bir AK Partili milletvekilinin yakınına ait taş ocağı, diğer yanda ise Alagöz'e ait maden sahalarının bulunduğunu belirterek, yaşam alanlarının kuşatıldığını ifade etti.

Artan tepkiler ve protestolar üzerine konuşmasını yarıda kesen Elmas, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Elmas'a yönelik tepkiler toplantıyı kayda alan yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tepki gösteren yurttaşlardan bazıları "artık milletvekiline ihtiyacımız yok" diyerek duruma isyan ederken, bir başka yurttaşın Elmas'ın elindeki mikrofonu alarak bölgede yaşayanların "100 kişiden 99'unun AK Parti'ye oy verdiğini" söyleyerek, tepki gösterdiği anlar da görüntülere yansıdı. Bazı yurttaşlar ise bir daha AK Parti'ye oy vermeyeceklerini ifade etti.

AK Partili Elmas, aracına binmek üzereyken kendisiyle görüşmek isteyen ve Alagöz Maden şirketine karşı dava açan Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği yetkilisi Nihan Emiroğlu Nakipoğlu'nun talebini geri çevirerek sorularını yanıtsız bıraktı; makam aracıyla bölgeden ayrıldı.

Zafer Partili Aslan ile karşılaştı

Öte yandan bölgede çalışmalarını sürdüren AK Partili Elmas, girdiği bir başka köy kahvesinde Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan ile karşılaştı. Aslan, Elmas'ın madencilik faaliyetlerini savunduğu açıklamalarına tepki göstererek, fındık üretimiyle ünlü Sekü köyünde bir doğa katliamına başlandığını, toprağın zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Elmas'ın, "Müsaade istiyorum" diyerek yerinden kalkması üzerine, Aslan, "Siz reklamınızı yapmak için buradasınız" derken vatandaşlar da Elmas'a tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tirebolu'da Maden Sondajı Gerilimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tirebolu'da Maden Sondajı Gerilimi - Son Dakika
